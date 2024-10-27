Правящая в Грузии партия проиграла выборы во всех округах Тбилиси

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" проиграла парламентские выборы во всех округах Тбилиси. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии после подсчета голосов со 100% участков в грузинской столице.

"Грузинская мечта" набрала менее 50% в округах Ваке, Сабуртало, Глдани, Самгори, Исани, Мтацминда, Крцаниси, Чугурети, Надзаладзеви и Дидубе.

ЦИК Грузии объявил данные с 99% участков на парламентских выборах

Суммарно в Тбилиси правящая партия набирает 45,54%, а остальные партии - 45,8%.