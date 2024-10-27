Байден резко раскритиковал Трампа

Действующий президент США Джо Байден резко раскритиковал кандидата на пост главы государства Дональда Трампа, назвав его неудачником как в качестве претендента на должность лидера страны, так и в качестве человека. Его слова приводит The Hill.

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«Это самые важные выборы в нашей жизни, независимо от того, сколько вам лет… Это не шутка, не гипербола, это не о демократах или республиканцах. Это вопрос порядочности или ее отсутствия», — сказал Байден на мероприятии Демпартии в Пенсильвании.

По его словам, ситуация на предстоящих президентских выборах не может быть «более очевидной». Он заявил, что Камала Харрис является наиболее подходящим кандидатом на пост главнокомандующего, в то время как Дональд Трамп — «Он неудачник как кандидат, и, что более важно, на мой взгляд, я просто скажу это прямо, он неудачник как человек».

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60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.