В США заявили о беспокойстве Пентагона насчет контактов Путина и Маска

В Пентагоне беспокоятся о возможных контактах американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска и президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал глава NASA Билл Нельсон в беседе с Semafor.

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«Я не знаю, правда ли это [контакты Маска и Путина]. Я считаю, что это следует расследовать», — отметил он.

По словам Нельсона, если сообщения о «многочисленных» разговорах российского президента и американского предпринимателя подтвердятся, то это вызовет беспокойство у NASA, Пентагона и некоторых спецслужб.

Ранее в Белом доме заявили, что администрация США не имеет информации о том, что Илон Маск контактировал с президентом России Владимиром Путиным. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложными данные издания WSJ о контактах Путина с Маском.

«Нет, это все неправда, абсолютно ложная информация», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Маска обвинили в нелегальной работе в США в начале карьеры

По словам самого Илона Маска, все знают, что традиционные американские СМИ стали левой пропагандой, которая лишь пытается дискредитировать своих оппонентов. Миллиардер также сопроводил двумя смеющимися смайликами сообщения о своих контактах с российским лидером.