ЦИК Грузии объявил данные с 99% участков на парламентских выборах

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" продолжает лидировать на парламентских выборах страны по подсчетам данных с 99% участков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК Грузии.

Предварительно, фракции удалось заручиться поддержкой 54,2% голосов.

В парламент страны также попадут основные оппозиционные партии, которые смогли преодолеть 5-процентный барьер: "Единство – Национальное движение" – 10% голосов, "Коалиция за перемены" – 11% голосов, "Сильная Грузия" – около 8,7% голосов, а также фракция "За Грузию" – порядка 7,7% голосов. Таким образом, грузинская оппозиция набрала в общей сложности около 37%.

Председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев при этом сообщил об отсутствии каких-либо нарушений во время выборов.

"За время подготовки и проведения избирательной кампании нарушений избирательного законодательства и конституции со стороны политических партий не было", – цитирует Низамходжаева ТАСС.

Парламентские выборы в Грузии завершились 26 октября. Отмечалось, что голосование прошло в мирной и спокойной обстановке.

После публикации предварительных результатов выборов оппозиционные фракции "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" сразу же отказались признавать их, заявив о конституционном перевороте и узурпации власти.

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"Коалиция за перемены" также объявила о начале акций непрерывных организованных протестов в стране с 27 октября.

Вместе с тем мэр Тбилиси Каха Каладзе подчеркнул, что оппозиционные партии в Грузии не пользуются поддержкой народа, поэтому у них не получится организовать в стране переворот или революцию.