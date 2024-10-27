В ЦИК сделали заявление по выборам в Узбекистане

Нарушений со стороны политических партий в ходе подготовки к парламентским выборам в Узбекистане не зафиксировано.

Об этом заявил председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев.

«За время подготовки и проведения избирательной кампании нарушений избирательного законодательства и Конституции со стороны политических партий не было», — цитирует его ТАСС.

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По его словам, в первый час голосования нарушений зафиксировано также не было.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане началось голосование на выборах в парламент.