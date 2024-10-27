В Сербии рассказали об угрозах Запада

Белград не пойдет на введение санкций против России, несмотря на угрозы Запада. Об этом заявил в интервью ТАСС министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович.

"Мы ведь и европейской дорогой идем, а это еще вопрос, что будет с европейской дорогой, потому что они нам постоянно ставят условия. Два условия, которые постоянно ставят: это, во-первых, отказ от нашего южного края, от нашего Косова и Метохии. Но это всегда была, есть и будет неотъемлемая часть Сербии, - отметил он. - К сожалению, их многие европейские страны признали как независимое государство. Хотя это ложное государство, оно не существует. Оно создано на терроризме, на убийствах, на торговле органами. Это бандиты и террористы. Но большинство стран мира их не признало. И вот для нас это абсолютно красная линия, мы никогда не откажемся от нашего южного края. И поэтому если это будет условием для вхождения в Евросоюз, Сербия никогда не станет членом Евросоюза".

"Во-вторых, они нам даже угрожают, чтобы мы ввели санкции против Российской Федерации. Сербский народ не хочет вводить санкции против России - 90% населения, даже те, кто за вхождение в Евросоюз. Поэтому Сербия единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против РФ, - подчеркнул Попович. - И я могу вам сказать здесь абсолютно ответственно: Сербия никогда не введет санкции против России, потому что это желание нашего народа, чтобы мы с РФ остались самыми близкими странами".

По словам Поповича, в Сербии считают русских своими братьями.