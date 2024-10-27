ФСБ рассказала о биологических опытах японцев в годы войны

Сотрудники спецотряда № 731, созданного в конце 30-х годов на территории оккупированной японцами Маньчжурии для экспериментов в микробиологии, ставили эксперименты над живыми людьми. В частности, их жертвами становились китайские партизаны, свидетельствуют обнародованные ФСБ архивные материалы, с которыми ознакомился ТАСС.

Отряд № 731 - подразделение японских вооруженных сил, которое занималось исследованиями в области биологического оружия, проводя эксперименты на живых людях - военнопленных, похищенных и осужденных. Отряд организовали в 1936 году. Им руководил японский микробиолог, военный хирург генерал-лейтенант армии Японии Сиро Исии. Ученые проводили опыты со всеми видами чумы, сибирской язвы, газовой гангрены, сыпного и брюшного тифа, дизентерией, холерой и другими болезнями.

"Опыты проводились на китайцах и, как правило, заканчивались смертельным исходом. Умерщвлялись, <...> как правило, китайские партизаны или лица, сочувствующие им", - признавался майор медицинской службы японской армии Като Цунэнори, который с декабря 1944 года по август 1945 года командовал филиалом № 731 в китайском Хайларе.

По его словам, жертв для экспериментов свозили со всей Маньчжурии в Хэйбо рядом с Харбином. "Несколько сотен китайцев выводились в поля, а потом по ним стреляли из укрытия снарядами, наполненными бактериями чумы, сибирской язвы или холеры. Спустя некоторое время собирали трупы и больных людей, подсчитывая процент заражаемости. Таким образом определялось качество бактерий", - описывал ученый проводимые японцами опыты.

Согласно спецсообщению УМВД по Хабаровскому краю, "для проверки действия различных бактерий и способов заражения в отряде непрерывно производились опыты над людьми, для чего в тюрьме отряда содержались русские, китайцы, маньчжуры и осужденные к смертной казни японцы". "Ежегодно в результате этих опытов в отряде уничтожалось свыше 3 000 человек", - отмечается в документе.

Специальный комбинат, построенный в Маньчжурии для отряда №731, включал лаборатории и кабинеты, помещение для массового производства бактерий, оборудованное мощными котлами, специальной аппаратурой и конвейерной системой к ней, аэродром с ангарами, специальную тюрьму для подопытных заключенных и крематорий для сжигания трупов.

Обнародованный архив

Управление ФСБ по Забайкальскому краю передало архивные материалы по делу Цунэнори библиотеке им. А. С. Пушкина в Чите. В библиотеке отметили, что показания японского ученого "еще в 1948 году убедительно раскрывали преступления японской армии по производству и применению бактериологического оружия". Архивные материалы включают протоколы допросов Цунэнори и других японских военнопленных, которые были связаны с работой отряда, их признательные показания, а также спецсообщение "О подготовке Японией бактериологической войны против Союза ССР", подготовленное в феврале 1947 года сотрудниками УМВД по Хабаровскому краю.