США хотят эксклюзивности в решении ближневосточного конфликта

Расширение "ближневосточного квартета" подорвет претензии США на монопольную роль посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом РИА Новости заявил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.

По словам советника палестинского президента, США "хотят эксклюзивности" в спонсировании политического процесса на Ближнем Востоке.

Al Jazeera: Нетаньяху атакой Ирана хотел втянуть США в войну на Ближнем Востоке

"Эта эксклюзивность на самом деле является залогом провала из-за слепой предвзятости Америки по отношению к Израилю и продолжающейся враждебности Америки к палестинскому делу и правам палестинского народа", - заявил аль-Хабаш на площадке XVI саммита БРИКС в Казани.

Советник подчеркнул, что необходимо "восстановить баланс" в политическом процессе. По мнению аль-Хабаша, сделать это можно за счет уменьшения "американской исключительности", а также вступления в него других стран. Также в беседе с агентством советник президента Палестины указал, что Россия может сыграть ключевую роль в достижении стабильности на Ближнем Востоке. По его словам, РФ — крупная страна, которая имеет "большой вес в мире", что позволяет ей "играть влиятельную роль" в международных вопросах.