Обама раскритиковала американских избирателей за отношение к Харрис

Экс-первая леди США Мишель Обама упрекнула американских избирателей в «более высоких стандартах», которые они предъявляют к кандидату от демократов на пост президента Камале Харрис, ожидая от нее ясного выражения своих мыслей и четких политических позиций. Об этом она заявила в ходе предвыборного митинга кандидата от демократов в Мичигане.

«Избиратели имеют полное право задавать сложные вопросы любому кандидату, претендующему на пост. Но может ли кто-то рассказать мне, почему мы устанавливаем для Камалы более высокие стандарты, чем для ее оппонента?» — возмутилась Обама.

По ее словам, американцы ждут от Харрис, что она будет «сообразительной и ясно выражать свои мысли, иметь четкие политические взгляды, никогда не показывать слишком много гнева». Однако от Трампа «не ждут ни соблюдения правил приличия, ни морали», посетовала Мишель Обама.

17 октября сообщалось, что Камала Харрис приблизилась к своему оппоненту-республиканцу Дональду Трампу по уровню поддержки избирателей и сократила отставание от него на 1 процентный пункт. Согласно опросу исследовательской организации Rasmussen Reports, 48 процентов респондентов сообщили, что отдадут свой голос Трампу, а 47 процентов — Харрис. Выборы президента США пройдут 5 ноября текущего года.

Ранее Трамп заявил, что из-за имеющихся проблем со здоровьем кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис вряд ли сможет участвовать в выборах. При этом сам Дональд Трамп заявил, что его медицинское состояние не представляет сомнений и он не сталкивается какими-либо проблемами со здоровьем.