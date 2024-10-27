Премьер Грузии заявил о падении рейтинга оппозиции по итогам выборов в парламент

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что итоги парламентских выборов в стране показали снижение рейтинга оппозиции за последние годы.

«На прошлых выборах в 2021 году радикальная оппозиция получила более 845 тыс. голосов. Сейчас всего 770 тыс. голосов... снизилась поддержка радикальной оппозиции в грузинском обществе», — цитирует Кобахидзе ТАСС.

После подсчёта данных с примерно 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получает около 54,2% голосов.

Кобахидзе ранее назвал выборы в парламент референдумом между войной и миром.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, в свою очередь, заявил, что граждане Грузии выбирают между безбожием и духовностью.