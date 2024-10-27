Посол Казахстана в РФ подтвердил, что страна стала партнером БРИКС

Получение Казахстаном статуса страны — партнера БРИКС стало большим шагом, заявил ТАСС посол Казахстана в России Даурен Абаев. Он назвал беспочвенными инсинуации в СМИ вокруг решения Астаны пока не подавать заявку на вступление в организацию.

Для начала мы получили статус страны — партнера БРИКС. Это уже большой шаг, — сказал он.

Тем временем политолог Юрий Светов в разговоре с NEWS.ru предположил, что Казахстан может не вступать в БРИКС из-за стороннего давления. Депутат Алексей Чепа выразил уверенность, что в будущем Казахстан изменит свое решение и присоединится к БРИКС. По его словам, это личное дело государства. Парламентарий подчеркнул, что сейчас много стран интересуется организацией.

Тем временем Берик Уали, пресс-секретарь и советник президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, считает, что республика склоняется в сторону ООН. Международная организация не лишена недостатков, но она остается универсальной и безальтернативной, поскольку других таких структур, где можно обсудить проблемы в мире, просто не существует, объяснил он.

Депутат Алексей Чепа в свою очередь заметил, что в будущем Казахстан изменит свое решение и присоединится к БРИКС. Парламентарий напомнил, что сейчас много стран интересуется организацией.