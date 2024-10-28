Эксперт: саммит БРИКС показал, что дни глобальной гегемонии Запада сочтены

Прошедший в Казани саммит БРИКС продемонстрировал, что дни гегемонии и навязывания своей воли миру странами Запада сочтены. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.

Он подчеркнул, что прошедшая в России встреча "совершенно затмила" осеннюю сессию руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая состоялась на прошлой неделе в Вашингтоне.

"В нем [саммите БРИКС] приняли участие делегации высокого уровня из 35 стран, включая глав государств 22 из них. Встреча дала понять США, НАТО и ЕС, что их дни глобальной гегемонии и навязывания своей воли миру подходят к концу", - добавил профессор.

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Кузник напомнил, что в девяти странах объединения "уже проживает более половины населения планеты и на них приходится 37% мирового ВВП".

"На долю же Группы семи, напротив, приходится 30%, но ожидается, что к концу десятилетия эта цифра снизится до 28%. Еще 13 стран из более чем 30, подавших заявки на вступление [в БРИКС], получили статус государств-партнеров, который является переходным этапом к получению статуса полноправного члена. Это добавляет еще миллиард человек, доведя общее число до 57% населения планеты", - отметил эксперт.

По его словам, "саммит БРИКС в любое время был бы монументальным и историческим событием, но в момент беспрецедентной глобальной угрозы он приобретает дополнительный смысл".

"Несмотря на то, что его практические достижения, возможно, были ограниченными, его символическое и геополитическое значение было огромным. Не признавать этого - значит не понимать, в какое неспокойное время мы живем. Но эта огромная значимость не была упущена ни участниками, ни теми, кто находится в орбите США/НАТО/ЕС и отчаянно переживает потерю контроля над тем, в каком направлении движется мир", - подчеркнул Кузник.

16-й саммит БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, прошел в Казани с 22 по 24 октября. Во второй день саммита его участники приняли Казанскую декларацию. Среди основных тем документа - развитие объединения, позиция по глобальным проблемам, урегулирование региональных кризисов, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке. Группа БРИКС была создана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к ней присоединилась ЮАР. 1 января 2024 г. в объединение вступили Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Саммит в Казани стал первым, в котором они приняли участие в качестве полноправных членов.