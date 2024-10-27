Сербия может снять мораторий на исследования в атомной энергетике

Сербия может разрешить исследования по развитию атомной энергетики. Об этом заявил в интервью ТАСС министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович.

"Мораторий еще существует, и мы с господином [главой Росатома Алексеем] Лихачевым и руководством [Росатома] говорили, когда он будет снят, если будет снят, - а мы ожидаем, что этот мораторий будет снят, - тогда Росатом готов предоставить сербской стороне потенциал, который Росатом имеет и в строительстве больших атомных станций, и в строительстве мини-атомных станций", - сказал он.

Министр отметил, что Россия является лидером в мире по строительству самых современных атомных станций. "Но пока мораторий существует, у нас очень много потенциала для развития сотрудничества в области мирного атома. И нам нужно будет с Росатомом или с какой-то другой структурой развивать кадры", - указал Попович.

По его словам, Сербии и России сегодня необходимо концентрироваться на потенциале развития мирного атома.