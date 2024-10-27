РФ может играть ключевую роль в стабилизации Ближнего Востока

Россия может сыграть ключевую роль в достижении стабильности на Ближнем Востоке. Об этом РИА Новости заявил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.

Так он прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина подключиться к урегулированию между Ираном и Израилем.

"Россия - крупная страна, имеющая большой вес в мире, и это позволяет ей играть влиятельную роль в международных вопросах", - заявил советник.

Аль-Хабаш отметил, что у России также есть "свои интересы и выдающиеся отношения" в арабском и исламском регионе. По словам советника президента Палестины, российская сторона "способна играть ключевую роль в достижении регионального и глобального мира".

До этого Путин подчеркнул, что градус обострения конфликта на Ближнем Востоке ставит регион на грань полномасштабной войны. Также российский лидер отметил, что ни одна сторона конфликта не заинтересована в эскалации или начале масштабной войны в регионе.