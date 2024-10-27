В Пентагоне дали обещание по поводу конфликта на Ближнем Востоке

Пентагон: США не допустят разрастания конфликта на Ближнем Востоке
США не допустят разрастания конфликта на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану.
Об этом заявил Министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора с израильским коллегой Йоавов Галантом.
«Министр подчеркнул, что Соединённые Штаты располагают всеми необходимыми средствами для защиты американских войск, объектов и партнёров по всему региону и намерены не допустить, чтобы какой-либо субъект использовал напряжённость и способствовал разрастанию конфликта в регионе», — цитирует ТАСС текст заявления по итогам разговора.
Кроме того, Остин назвал «ошибкой» возможный ответ Ирана на удары Израиля.
Ранее в Вашингтоне усомнились, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует завершить конфликт на Ближнем Востоке до президентских выборов в США 5 ноября.