Трамп пообещал при победе на выборах не отправлять американцев воевать за рубежом

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал, что в случае возвращения в Белый дом не будет отправлять американских военных участвовать в конфликтах за рубежом.

"При мне США не вели войны. Мы [добивались] мира через силу. Это замечательно. Вы не должны отправлять детей на войну, чтобы их подорвали ради страны, о которой вы никогда не слышали. Я не буду отправлять вас сражаться и погибать в глупых иностранных войнах, которым нет конца", - сказал он 26 октября, выступая перед сторонниками в городе Стейт-Колледж (штат Пенсильвания).

Трансляцию митинга ведет консервативная медиакомпания RSBN.

Трамп убежден, что в случае победы кандидата от Демократической партии Камалы Харрис американцев ждет участие в иностранных конфликтах.

"Она гарантированно втянет нас в третью мировую войну, потому что она слишком некомпетентна. Она не справится с председателем Китая Си [Цзиньпином], с [президентом России Владимиром] Путиным, с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном. И тогда всех ваших сыновей и дочерей призовут и отправят сражаться в страну, о которой вы даже никогда не слышали. Наши враги смеются над ней, они смеются над нами", - заявил республиканец.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. За высший государственный пост на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.