В США заявили о невозможности завершить ближневосточный конфликт до выборов

Американские чиновники не считают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настроен на урегулирование ближневосточного конфликта до президентских выборов, которые состоятся в США 5 ноября. Об этом в субботу сообщила телекомпания CNN.

По ее информации, некоторые люди из числа американских должностных лиц считают, что израильский премьер "не видит особого стимула" завершать свои "многофронтовые операции" до выборов в США. Чиновники также полагают, что Нетаньяху считает своим близким союзником кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, с которым он неоднократно говорил по телефону в последнее время.

Ранее вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост от Демократической партии, заявила, что деэскалация ситуации на Ближнем Востоке является одним из приоритетов нынешней американской администрации.

26 октября Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана в ответ на "многочисленные непрерывные атаки".

Согласно заявлению иранских сил противовоздушной обороны, нападению подверглись военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, но ущерб носит ограниченный характер.

1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю.

Корпус стражей исламской революции заявил, что атака стала ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и генерального секретаря "Хезболлах" Хасана Насруллы. Согласно данным израильской армии, в сторону Израиля было выпущено около 180 ракет, большая их часть перехвачена.