Партия Саакашвили отказалась признавать результаты выборов

Партия "Единство - Национальное движение", в основе которой находится созданное экс-президентом Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение", не признает результаты прошедших парламентских выборов в Грузии. Об этом заявила на брифинге глава партии Тинатин Бокучава.

"От имени "Единства - Национального движения" заявляем, что мы результаты украденных, похищенных выборов не принимаем. Мы не собираемся признавать результаты этих украденных выборов", - сказал она.

ЦИК Грузии подсчитал данные с 97% участков

Также лидер оппозиционной "Коалиции за перемены" Ника Гварамия на своем брифинге заявил, что его партия не признает данные ЦИК, по которым правящая "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получает большинство в парламенте.