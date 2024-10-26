Президент Израиля: удар по Ирану позволил "достичь важных целей"

Израиль продемонстрировал свои способности и достиг важных целей, нанеся удар по Ирану. Такое мнение выразил президент еврейского государства Ицхак Герцог.

"Продемонстрированные нами возможности и достигнутые цели очень важны для обеспечения безопасности Государства Израиль и защиты его граждан", - написал он на своей странице в соцсети X.

Герцог дал высокую оценку личному составу ВВС Израиля за проделанную работу и отдельно поблагодарил США за оказанную помощь.

"Особая благодарность нашему большому другу - США - за подлинный союз и за открытое и скрытое сотрудничество", - отметил президент.

26 октября Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана в ответ на "многочисленные непрерывные атаки". Согласно заявлению иранских сил противовоздушной обороны, нападению подверглись военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, но ущерб носит ограниченный характер.

В генштабе Ирана назвали главную цель израильского удара

1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции заявил, что атака стала ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и генерального секретаря "Хезболлах" Хасана Насруллы. Согласно данным израильской армии, в сторону Израиля было выпущено около 180 ракет, большая их часть перехвачена.