Гросси заявил, что иранские ядерные объекты не повреждены при ударе ЦАХАЛ

Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии, что его ядерные объекты не повреждены при атаке израильской армии. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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«Иранские ядерные объекты не задеты. Инспекторы МАГАТЭ в безопасности и продолжают свою важную работу», - написал он в соцсети Х.

Руководитель организации призвал к рассудительности. Он также заявил о необходимости воздержаться от действий, которые угрожают ядерной и физической безопасности, а также ядерным материалам.

Ранее иранские средства массовой информации сообщали о звуках взрывов, которые были слышны в Тегеране. В свою очередь, ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары по военным объектам Ирана в ответ на атаки 1 октября на Израиль.