Во Франции украинцев начали выселять из социального жилья

Украинские беженцы в регионе Гранд-Эст на востоке Франции начали получать письма от местных властей с требованием освободить социальное жилье. Об этом пишет газета Le Monde.

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"В регионе Гранд-Эст украинские беженцы получают письма с просьбой освободить дома на том основании, что они им не подходят. Это уже вызвало гнев украинских ассоциаций", - сообщает издание.

По информации издания, с конца сентября в регионе десятки перемещенных лиц получили приказ вернуть жилье к 31 октября.

В некоторых письмах, полученных украинцами, подробно излагаются причины этого решения. Власти поясняют, что "все необходимые шаги для профессиональной интеграции и расширения прав и возможностей не были выполнены в достаточной степени, чтобы направить вас на путь глобальной интеграции на территории региона".

В материале отмечается также, что в последнее время поддержка украинских беженцев в европейских странах угасает. Ранее в Германии призвали лишить беженцев с Украины гражданского пособия.