Харрис назвала деэскалацию на Ближнем Востоке одним из приоритетов США

Деэскалация ситуации на Ближнем Востоке является одним из приоритетов администрации Соединенных Штатов. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис журналистам в штате Мичиган. Ее слова приводит пресс-пул Белого дома.

"Пару часов назад я закончила продолжительный и важный разговор с президентом [Джо Байденом] и нашей командой по национальной безопасности. Конечно же, мы по-прежнему считаем важным поддерживать право Израиля на самооборону. Мы также твердо убеждены в том, что в будущем нам необходимо добиться деэскалации в регионе, и это будет нашим приоритетом", - отметила она, комментируя удары Израиля по Ирану.

"Мы весьма четко заявили всем в регионе - именно поэтому [госсекретарь США] Энтони Блинкен находился там в течение нескольких дней на этой неделе, - что мы хотим работать над прекращением этой войны. Эта война должна закончиться. Мы должны освободить [удерживаемых палестинским движением ХАМАС] заложников и работать над урегулированием на основе сосуществования двух государств. Мы твердо верим, что в том, что касается Ливана и региона, частью нашей силы является дипломатическая работа, которую мы будем проводить для достижения этой цели", - добавила кандидат в президенты от Демократической партии.

У нее спросили, что союзники США среди арабских стран говорят по поводу израильских ударов.