ЦИК Грузии подсчитал данные с 97% участков

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" по итогам парламентских выборов получает 52,99% голосов. Четыре крупнейшие партии преодолевают барьер в 5%, но суммарно набирают меньше - более 38% голосов. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили после подсчета данных с более чем 97% участков.

По его словам, на втором месте идет оппозиционная партия "Коалиция за перемены" (11,2%). Далее следуют "Единство - Национальное движение" (9,83%), "Сильная Грузия" (9,02%) и "Гахария за Грузию" (8,22%). Остальные партии не преодолевают 5-процентный избирательный барьер и не проходят в парламент.

Такие результаты позволяют "Грузинской мечте" остаться у власти, но она не получает конституционного большинства (113 мандатов из 150), которые желала получить.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 18 партий, в том числе правящая "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", которая находится у власти уже 12 лет. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Все депутаты будут избраны по пропорциональной системе. В Грузии и за ее пределами было открыто более 3,1 тыс. избирательных участков. Правом голоса в Грузии обладают около 3,5 млн граждан страны. Участки открылись в 08:00 (07:00 мск) и закрылись в 20:00 (19:00 мск). Голосование продолжается на некоторых зарубежных участках.

Обнародованы результаты экзитполов на выборах в Грузии

По данным ЦИК, явка на выборах после закрытия участков составила 58,94%.