Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил парламентские выборы в республике состоявшимися. Об этом сообщается в трансляции на сайте комиссии.

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После обработки 71% голосов, на выборах лидирует правящая партия «Грузинская мечта» с 52,99%, «Коалиция за перемены» набрала 11,2%, «Единство — Национальное движение» получило 9,8%, «Сильная Грузия» — 9,02%, «Гахария — за Грузию» — 8,22%.

26 октября в Грузии прошли выборы парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. При этом главными претендентами на мандаты были члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

Правящая партия «Грузинская мечта», находящаяся у власти уже 12 лет подряд, сделала акцент на сохранении мира и стабильности внутри страны в случае ее победы и угрозы войны при поражении. С ее точки зрения , оппозиционные силы готовы открыть «второй фронт» против России в конфликте на Украине, на что их подбивают «западные спонсоры». Параллельно с этим обсуждался и вопрос Абхазии с Южной Осетией: признавать их независимость в «Грузинской мечте» не собираются, а саму проблему попытались списать на прошлые власти. Фоном для разговоров о защите национальных интересов и избегании конфликта также стало постепенное ухудшение отношений Тбилиси с Западом.