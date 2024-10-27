Глава МИД Венгрии оценил парламентские выборы в Грузии

Грузинский народ на выборах выразил свою волю, несмотря на попытки вмешаться извне. В результате правящая партия «Грузинская мечта» победила с большим преимуществом, с таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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ЦИК Грузии сообщает, что «Грузинская мечта» набирает на парламентских выборах 57,4 процента голосов после пересчитанных данных с почти 44 процентов участков.

«Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии ясно дал понять, чего хочет. Патриотическая правящая партия, поддерживающая семью, победила на выборах с подавляющим преимуществом. Браво, поздравляем!» — отметил Сийярто.

Ранее сообщалось, что ЦИК Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса на выборах. После подсчета данных с 34,3 процента избирательных участков партия «Грузинская мечта» набирает более 61 процента. Также стало известно, что оппозиционная партия Грузии «Коалиция за перемены» с 27 октября начнет уличные протесты.

Голосования на парламентских выборах началось утром в субботу, 26 октября. Отмечалось, что в качестве избирателей в них примут участие более 3,5 миллиона граждан.