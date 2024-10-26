Обнародованы результаты экзитполов на выборах в Грузии

В Грузии началась война экзит-поллов: правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиционные ей силы уверяют, что они выиграли выборы. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

По данным экзитпола, проведенного проправительственным телеканалом «Имеди», правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» набирает 56,1%. Это означает, что она выигрывает парламентские выборы,

Данные «Имеди» на 18:30 таковы:

«Грузинская мечта» («Грузинская мечта», «Сила народа») – 56,1%.

«Коалиция за перемены» («Ахали», «Гирчи – больше свободы», «Дроа») – 12,6%.

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По данным другого экзит-полла, проведенного по заказу оппозиционного телеканала «Формула», выборы выиграла оппозиция. В сумме она набрала большинство голосов(51,9%). По данным «Формулы» «Грузинская мечта» набрала только 40,9% и теперь сама становится оппозиционной силой в парламенте.