В парламенте Ирана пообещали ответить на атаку Израиля

Тегеран ответит на удар ЦАХАЛ по исламской республике, заявил член комитета по национальной безопасности иранского парламента Эсмаил Косари. Он добавил, что на решение не повлияет незначительность нанесенного ущерба, пишет Tasnim.

В ночь на воскресенье, 26 октября, ВВС Израиля нанесли массированный удар по военным объектам Ирана. В ЦАХАЛ пояснили, что атака была предпринята в ответ на действия Тегерана и его союзников.

«Неудача при проведении [ЦАХАЛ] операции еще не означает того, что Иран не ответит. [Израиль] должен заплатить за нарушение территориальной целостности. Ответ будет очень болезненным», — подчеркнул Косари.

Ранее МИД Ирана напомнил, что Тегеран, основываясь на неотъемлемом праве на законную защиту, считает себя вправе защищаться от актов внешней агрессии.

Дипломаты отметили, что республика решительно осуждает действия Израиля против ряда военных центров Ирана и рассматривает их как нарушение международного права и Устава ООН.