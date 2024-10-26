Байден прокомментировал удары по Ирану

Президент США Джо Байден считает, что ВС Израиля, вероятнее всего, поразили только военные объекты на иранской территории, надеется, что за ударом не последует ответных действий.

Слова американского лидера, беседовавшего с журналистами в Филадельфии (штат Пенсильвания), приводит агентство Reuters.

"Я надеюсь, что это конец", - отметил Байден, говоря о потенциальном ответном ударе Тегерана.

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Он добавил, что, похоже, израильская атака была только против иранских военных объектов.