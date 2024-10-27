Иран просит Швейцарию созвать экстренное заседание СБ в связи с ударом Израиля

Иран просит Швейцарию как председателя СБ ООН созвать экстренное заседание Совбеза в связи с ударом Израиля. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении постоянного представительства Ирана при ООН.

"В свете последствий продолжающейся и систематической агрессии израильского режима Исламская Республика Иран настоятельно призывает генерального секретаря Организации Объединенных Наций [Антониу Гутерриша] и Совет Безопасности занять твердую позицию и решительно и недвусмысленно осудить израильский режим за совершение этих актов агрессии, продемонстрировав международному сообществу, что такие вопиющие нарушения международного права и Устава ООН не останутся без ответа. Кроме того, Исламская Республика Иран просит председателя Совета Безопасности созвать экстренное заседание, чтобы рассмотреть это грубое нарушение и незаконные действия и обеспечить привлечение к ответственности этого преступного режима", - говорится в заявлении.

26 октября Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана в ответ на "многочисленные непрерывные атаки".

Согласно заявлению иранских сил противовоздушной обороны, нападению подверглись военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, но ущерб носит ограниченный характер.

1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции заявил, что атака стала ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и генерального секретаря "Хезболлах" Хасана Насруллы. Согласно данным израильской армии, в сторону Израиля было выпущено около 180 ракет, большая их часть перехвачена.