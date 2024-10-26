Вучич анонсировал помощь Украине на миллионы евро

Сербские власти передадут Киеву электрогенераторы и трансформаторы общей стоимостью 8,4 миллиона евро. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

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— Мы собрали для Украины генераторы, трансформаторы на 8,4 миллиона евро, — сказал он в эфире телеканала Prva TV.

Глава государства отметил, что транспортировку устройств возьмет на себя посол Сербии на Украине.

Германия подготовила новый пакет военной помощи Украине, в который среди прочего вошли четыре тысячи ударных беспилотников и управляемые ракеты AIM-9L. Также Берлин передаст Киеву восемь танков Leopard.

6 октября Нидерланды передали Киеву первую партию истребителей F-16, которые они обещали поставлять. Остальные самолеты будут доставлены в течение ближайших месяцев.

Вооруженные силы Украины обратились к США с просьбой о поставках ракет JASSM, способных поражать цели на расстоянии до 900 километров. В ответ на это Вашингтон предложил Украине ракетные системы JSOW без двигателей, а именно снаряды AGM-154 Joint Standoff Weapon.