Власти Евросоюза прокомментировали удары Израиля по Ирану

Обмены ракетными ударами между Ираном и Израилем могут превратиться в «опасный замкнутый круг» и вызвать эскалацию конфликта. Эта ситуация беспокоит Брюссель, но он признает «право Израиля на самооборону», сообщает РИА Новости.

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В субботу внешнеполитическая служба ЕС распространила заявление, в котором выражаются опасения из-за обмена военными ударами между Израилем и Ираном. По мнению Брюсселя, это может привести к «опасному замкнутому кругу атак и ответных мер». Ситуация чревата расширением ближневосточного конфликта.

Осуждать сегодняшние удары по Ирану в ЕС не стали.

«Признавая право Израиля на самооборону, ЕС призывает все стороны проявлять сдержанность, чтобы не допустить неконтролируемой эскалации, в которой никто не заинтересован», — сказано в сообщении.

В Брюсселе добавили, что контактируют со всеми заинтересованными сторонами в интересах деэскалации.

Утром 26 октября Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. После этого в Тегеране заявили, что ответят на акт агрессии.