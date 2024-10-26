У здания правительства Грузии появились полицейские автобусы

Автобусы полиции прибыли к зданию правительства Грузии в центре Тбилиси. Не исключено, что власти опасаются беспорядков после окончания парламентских выборов, проходящих в субботу, сообщает РИА Новости.

Автомобили правоохранительных органов остановились поблизости от правительственного здания.

В Грузии на парламентских выборах, по данным на 17:00 проголосовало 50,6% от общего числа избирателей, сообщает ЦИК.

Sputnik Грузия отмечает, что уже произошло несколько драк у избирательных участков. Они имели место возле участка №60 в районе Глдани и участка №51 в районе Исани в Тбилиси, участка №9 в городе Зугдиди. На участке №74 в селе Кизиладжло использовали перцовый баллончик.

Сообщается, что в районе Исани передвигается группа из 30 человек, которая физически расправляется со встречными людьми.

Представители правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции обвиняют друг друга в организации массовых драк.

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Основными конкурентами на проходящих в субботу выборах в парламент являются правящая партия «Грузинская мечта» (выступающая против введения антироссийских санкций) и грузинская оппозиция в лице нескольких партий.