Шольц обратился с посланием к Ирану

Шольц призвал Иран не отвечать на атаку Израиля во избежание эскалации
Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Иран не отвечать на атаку Израиля во избежание дальнейшей эскалации.
«У меня чёткое послание Ирану: нельзя постоянно провоцировать эскалацию массивной ответной реакцией. Тогда появится возможность мирного развития для Ближнего Востока», — написал он в соцсети Х.
Политик также призвал к прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.
Как ранее утверждали источники телеканала Sky News Arabia, Иран уведомил Израиль через «иностранного посредника», что не будет наносить ответный удар после ночной атаки ЦАХАЛ.