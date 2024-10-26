Шольц обратился с посланием к Ирану

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Иран не отвечать на атаку Израиля во избежание дальнейшей эскалации.

«У меня чёткое послание Ирану: нельзя постоянно провоцировать эскалацию массивной ответной реакцией. Тогда появится возможность мирного развития для Ближнего Востока», — написал он в соцсети Х.

Политик также призвал к прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.

Как ранее утверждали источники телеканала Sky News Arabia, Иран уведомил Израиль через «иностранного посредника», что не будет наносить ответный удар после ночной атаки ЦАХАЛ.