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Американские СМИ заявили, что Маск начал бизнес в США нелегально

Бизнесмен Илон Маск начал бизнес в США незаконно, утверждает американская газета Washington Post.

Маска обвинили в нелегальной работе в США в начале карьеры
© Zuma / ТАСС

Издание пишет, что уроженец Южной Африки Маск переехал в США в 1995 году для учебы в Стэнфордском университете, однако на курсы не поступил. Вместо этого он начал работать над своим стартапом.

Отмечается, что из-за того, что Маск не поступил в университет, у него не было прав заниматься бизнесом в США.

Ранее Маск пообещал ежедневно разыгрывать по $1 миллиону среди тех, кто поставит подпись под его онлайн-петицией в защиту Конституции США, напоминает «Радиоточка НСН».

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