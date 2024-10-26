Посольство Румынии открыло в приграничном населенном пункте Саратены Леовского района Молдавии новый памятник солдатам диктатора Иона Антонеску, погибшим в этом районе на границах СССР в 1941 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

В селе был открыт памятный крест и благоустроены могилы на месте гибели 12 солдат. В церемонии принял участие председатель районного совета Леова Николай Попа, а также подчиняющиеся румынской церкви священники.

На мероприятии выступил советник посольства Румынии Овидиу Нафтанаилэ. Он заявил, что погибшие военные «героически» отдали свои жизни за «святые идеалы свободы».

По его мнению, властям Молдавии следует восстановить подобные захоронения в республике.

Председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович подверг организаторов установки креста критике за «героизацию нацизма». Он добавил, что подобные акции возможны в настоящее время только с одобрения президента страны Майи Санду.

Общественный деятель обратил внимание на то, что на церемонии присутствовал почетный караул Министерства обороны Молдавии. Вместе с тем, уточнил он, власти отказываются отправлять военных этого подразделения на мероприятия по увековечиванию памяти освобождавших республику от фашизма советских солдат.