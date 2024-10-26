Президент Сербии объяснил отказ от поездки на саммит БРИКС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мало кто понимает, насколько сложно сейчас выстраивать отношения с Западом и Россией одновременно. По его словам, все решения он принимает только исходя из интересов Сербии. Об этом политик сказал в интервью телеканалу Prva.

Вучич сказал, что Белград поставлен в сложную ситуацию, и никто не понимает, насколько это сложно — говорить и с Россией, и с европейцами.

«Они увидели, что я сражаюсь за интересы Сербии. Нет никого, кто может настоять, что мне говорить и чего не говорить. Я это слушать не буду... Я слушаю только Сербию с точки зрения ее потребностей», — сказал Вучич, имея в виду отношения с БРИКС и ЕС.

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Он отметил, что Сербия не присоединялась к западным санкциям, но идет по пути в ЕС.

«Сербия идет по европейскому пути, мы поддерживаем дружбу с Россией, у нас исключительные отношения с Китаем», — сказал Вучич

Президент также прокомментировал отказ главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен от встречи с премьером Сербии Милошем Вучевичем.

«Суть в том, что Урсула терпеть не может, когда в соцсетях рассказывают, что премьер Вучевич встречался с российским министром, а затем и с ней. Для них это невозможно, для нас это совершенно нормально. Вы не понимаете, какая там атмосфера, — заявил Вучич (цитата по изданию «Новости»).

По словам сербского лидера, что ему было нелегко отказаться от поездки в Казань на саммит БРИКС. Но от предприятий, связанных с ЕС, зависит существование многих тысяч трудоустроенных там сербов.

«Легко ли мне было сказать Путину, что я не приеду в Казань? И знаете ли вы, какими будут последствия, если я уйду и отменю другие встречи? Знаете ли вы, какие последствия будут в ближайшие три с половиной года? И я сохранил уважение обеих сторон. Политика Сербии не изменится в одночасье», — подчеркнул Вучич.

Вучич добавил, что его не надо учить политике и международным отношениям. В Европе думают, что он очень трудный человек. При этом там знают, что он «всегда держит свое слово и не лжет».