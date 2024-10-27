Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев отреагировал на информацию о запуске первого завода по производству вооружения немецкого оборонного концерна Rheinmetall на Украине.

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Немецкий концерн Rheinmetall запустил в работу первый из четырех военных заводов на Украине. Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве Дмитрий Медведев Заместитель председателя СБ России

О том, что Rheinmetall запустил в работу первый из четырех заводов по производству вооружения на Украине, сообщил генеральный директор компании Армин Паппергер 26 октября. По его словам, планируется, что первый завод до конца 2024 года произведет первую партию боевых машин пехоты (БМП) Lynx. Кроме того, на стадии строительства находятся заводы по производству порохов и боеприпасов, а также систем противовоздушной обороны.

Украина продолжит вооружаться даже в случае урегулирования конфликта

Паппергер заявил, что Украина продолжит вооружаться даже в случае мирного урегулирования конфликта с Россией. По его словам, он не ожидает спада в прибыльном бизнесе по производству боеприпасов. Он добавил, что к концу года объем заказов превысит 60 миллиардов евро.

На данный момент мы являемся самой прибыльной оборонной компанией в мире Армин Паппергер Генеральный директор Rheinmetall

Глава Rheinmetall добавил, что Украина «не такая наивная страна, какой была Германия долгое время», поэтому в случае установления мира она будет готовиться к следующему возможному нападению.

По его словам, в настоящее время Украина испытывает серьезную нехватку снарядов, а для пополнения запасов потребуется около четырех миллионов единиц артиллерийских боеприпасов. Он отметил, что Rheinmetall строит производственные предприятия на месте, а также будут поставляться боевые машины пехоты Marder и Lynx.

Москва назвала военные заводы на Украине законной целью для ВС России

Заместитель директора информации и печати МИД России Андрей Настасьин в июле прокомментировал решение властей Украины заказать строительство завода на своей территории у немецкого концерна.

В этой связи напоминаем, что любые заводы на Украине являются законной целью российских Вооруженных сил. Любые военные заводы Андрей Настасьин Заместитель директора информации и печати МИД России

Настасьин подчеркнул, что стоимость предприятия Rheinmetall составит 100 миллионов евро. Он заявил, что «западная военщина» не стесняется тратить средства на производство оружия, в отличие от инвестиций в развитие и восстановление.

Летом акции немецкой Rheinmetall резко подешевели

В августе после появления сообщений о возможном прекращении военной помощи Украине со стороны Берлина акции оборонного концерна Rheinmetall резко подешевели. По данным The Wall Street Journal, стоимость одной бумаги потеряла 4,5 процента после публикации Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung о том, что у Германии нет новых средств для трат на украинских военных.

Rheinmetall накопил к прошедшему лету рекордный портфель заказов на 48,6 миллиарда евро. С января по июнь операционная прибыль компании практически удвоилась, достигнув 404 миллионов евро.