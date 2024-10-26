Названы условия, при которых в Грузии могут начаться массовые протесты

В Грузии при определенных условиях возможны массовые протесты, рассказал в интервью «Московскому комсомольцу» эксперт РСМД Камран Гасанов.

По данным газеты, в республике начались парламентские выборы, которые станут одними из важнейших в стране. Они определят не только будущих членов парламента, но и курс развития государства на ближайшие годы.

Согласно опросам, фаворитом гонки является правящая партия «Грузинская мечта». Против нее выступают партии «Единство — Национальное движение», «За Грузию», «Сильная Грузия» и «Коалиция за перемены».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал оппозицию смириться и признать результаты выборов, которые опубликует Центральная избирательная комиссия по итогам волеизъявления населения республики.

«Нынешняя предвыборная кампания была чисто геополитическая. Главный лозунг оппозиции — «вернемся в Европу», а у правящей партии — «либо мир, либо война», — отметил Гасанов.

Аналитик пояснил, что правящая партия предупреждала граждан страны о том, что в случае прихода к власти оппозиции может начаться война с Россией.

По его данным, опросы проводились различными службами, их результаты сильно варьируются. Так, опросы Имеди отдают преимущество «Грузинской мечте», а проведенные оппозиционными источниками — конкурентам правящей партии.

В случае проигрыша четырех оппозиционных альянсов в стране могут начаться массовые протесты, разъяснил Гасанов.

По его оценке, масштабные демонстрации против закона об иноагентах являлись своего рода репетицией возможного поствыборного «майдана».