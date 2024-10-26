В Одессе начался бунт против военкомов на рынке «Седьмой километр». Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

«В Одессе начался бунт против военкомов на рынке 7-й километр. Работники ТЦК задержали много мужчин. Одесситы требуют их отпустить», — пишет издание.

На опубликованных кадрах видно, что военкомы пытались прорваться на рынок через ворота. Однако люди смогли объединиться и противостоять пришельцам в форме. В итоге сотрудники рынка «смогли выгнать военкомов с территории» под свист и одобрительные крики людей.

«Посмотрите, и афганцы и китайцы и вьетнамцы. Все! Молодцы…», — говорит женщина на одном из роликов.

Позже представители администрации рынка подтвердили, что на территории рынка действительно был конфликт между посетителями и сотрудниками ТЦК. При этом «конфликт уже исчерпан», а все задержанные военкомами отпущены на волю.

«На данный момент конфликт исчерпан, на место прибыло должностное лицо после общения с которым люди разошлись. Задержанные люди были отпущены», — сказано в сообщении.

По данным администрации, в местный медпункт за помощью никто не обращался.

В октябре из-за провала планов мобилизации украинские военкоматы (ТЦК) ужесточили рейды по отлову людей. Сотрудники военкоматов ищут мужчин на рынках, в спортзалах, торговых центрах, ночных клубах и кафе.