Запад требует от Боснии и Герцеговины ввести санкции против России, Китая и Турции, но власти страны не согласны с этим решением, заявил президент республики Сербской Милорад Додик.

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Президент республики Сербской сообщил о требованиях Запада к Боснии и Герцеговине ввести санкции против России, Китая, Турции, Катара и Саудовской Аравии, передает ТАСС.

«Сегодня совершенно ясно и официально от нас потребовали ввести санкции не только против России, но и против Китая, Турции, Катара и Саудовской Аравии. При этом ни один орган власти не принял, не примет и не даст разрешения на подобное решение», – заявил Додик.

Он подчеркнул, что сотрудничество с другими странами является важным в условиях политического давления.

Додик отметил, что Босния и Герцеговина и республика Сербская не являются членами Евросоюза, однако от них продолжают требовать послушания в вопросах санкций.

Додик оценил возможность введения виз для россиян в Боснию и Герцеговину

Он также напомнил, что страна не вводила санкции благодаря позиции республики, несмотря на давление.

Кроме того, Додик выразил недовольство присутствием западных банков в Боснии и Герцеговине, сообщив, что восемь из девяти банков в стране являются иностранными. Он назвал это «своеобразной оккупацией» и отметил, что все денежные потоки проходят через западные банки. Додик подчеркнул, что государство будет искать альтернативы, но на данный момент это сложно реализовать.

Президент республики Сербской также заверил, что при его президентстве Босния и Герцеговина сохранит безвизовый режим для россиян.

Ранее Додик заявил, что Запад придумал разделить Россию на пять частей, а президент Владимир Путин борется за интересы страны против планов Запада.