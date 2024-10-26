Запад мечтает развязать войну в Грузии, чтобы отвлечь Россию от конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти, сообщает RT на русском.

«Мы потеряли территорию, мы потеряли практически половину нашего населения. И из процветающей страны, которая была у нас в 1989 году, мы получили полуколонию, которой уже больше 30 лет правит Запад», — оказал он.

Названы условия, при которых в Грузии могут начаться массовые протесты

Политик подчеркнул, что за 35 лет Грузия ничего не получила от западных стран, кроме обещаний и войны. По его словам, Тбилиси необходимо наладить отношения с Москвой, прагматичная политика «Грузинской мечты» способствует этому.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проголосовал на парламентских выборах. Он назвал выборы в стране референдумом между войной и миром.