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В Грузии заявили о желании Запада устроить войну в стране для отвлечения России

Запад мечтает развязать войну в Грузии, чтобы отвлечь Россию от конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти, сообщает RT на русском.

В Грузии заявили о желании Запада устроить войну в стране для отвлечения России
© globallookpress.com

«Мы потеряли территорию, мы потеряли практически половину нашего населения. И из процветающей страны, которая была у нас в 1989 году, мы получили полуколонию, которой уже больше 30 лет правит Запад», — оказал он.

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Политик подчеркнул, что за 35 лет Грузия ничего не получила от западных стран, кроме обещаний и войны. По его словам, Тбилиси необходимо наладить отношения с Москвой, прагматичная политика «Грузинской мечты» способствует этому.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проголосовал на парламентских выборах. Он назвал выборы в стране референдумом между войной и миром.

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