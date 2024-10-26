Лукашенко прокомментировал заявления Киева о войсках КНДР

Заявления Киева об участии военных КНДР в конфликте на Украине являются вбросом. Цель — добиться ввода сил НАТО или разрешения на удары западным дальнобойным оружием по территории России. Об этом в интервью НТВ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко считает, что подобные заявления, по мнению Киева, должны убедить Запад в том, что России помогают другие страны.

«Думаю, что это вброс для того, чтобы получить повод для каких-то действий. Возможно, для ввода своих подразделений или разрешения дальнобойным орудием бить по территории России. У них в портфеле много "хотелок" со стороны Украины», — сказал Лукашенко.

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Президент Белоруссии добавил, что нет никаких доказательств о том, что военные КНДР присутствуют на Украине, а России не требуется привлекать третью сторону.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад заинтересован в мире на Украине больше чем Зеленский, который «упирается» и выдвигает нежизнеспособные формулы.