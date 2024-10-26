Трамп заявил, что предотвратил бы СВО словами «Владимир, ты этого не сделаешь»

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в эфире подкаста Джо Рогана в очередной раз заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы он находился в должности главы государства.

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На уточняющий вопрос ведущего о том, как бы он предотвратил конфликт, Трамп ответил, что потребовал бы у президента РФ Владимира Путина не начинать военные действия.

"Я бы просто сказал: "Владимир, ты этого не сделаешь. Ты не сделаешь этого". Я постоянно ему это говорил", - рассказал Трамп.

24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил, что Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле.

Однако, по словам российского лидера, Киев не пойдет на переговоры, в том числе и потому, что их начало привело бы к необходимости отмены военного положения и проведения выборов президента.