МВД Грузии возбудило дело из-за возможного вброса бюллетеней

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Каландаришвили заявил, что МВД страны возбудило уголовное дело по факту возможного вброса бюллетеней на выборах в парламент. Его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что речь идет о вбросе бюллетеней группой граждан на избирательном участке в районе Марнеули рядом с Тбилиси.

"Как мне стало известно, МВД Грузии возбудило уголовное дело по поводу указанного дела", - заявил он.

Каландаришвили попросил министерство оперативно провести необходимые процедуры, чтобы предоставить обществу объективную информацию.

До этого сообщалось, что драка произошла на одном из избирательных участков.

26 октября в Грузии открылись избирательные участки в рамках выборов в парламент республики. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, будут бороться 19 партий. При этом главными претендентами на мандаты считаются члены политических объединений "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", "Единство ради спасения Грузии", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и "За Грузию". Подробнее — в материале "Газеты.Ru".