В Иране заявили, что нефтеперерабатывающие заводы не пострадали при атаке Израиля

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Ирана не пострадали в результате ночных ударов Израиля, нефтяная отрасль функционирует в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба министерства нефти Ирана, передает ТАСС.

"По данным проверки, ни один из нефтяных объектов страны не пострадал, и нефтяная отрасль функционирует в обычном режиме", — говорится в заявлении.

В ночь на 26 октября Израиль начал наносить удары по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября.

Как писала газета The Jerusalem Post, израильская армия задействовала в операции более 100 истребителей. Армия обороны Израиля заявила об ударах по иранским предприятиям, где изготавливались ракеты, а также по ракетным комплексам класса "земля-воздух" и дополнительным иранским воздушным объектам.

По данным телеканала Sky News Arabia, Россия предупредила Иран о готовящейся атаке со стороны Израиля за несколько часов до удара.