Американцы и европейцы хотят прекращения украинского конфликта, но Владимир Зеленский «упирается» и выдвигает предложения, не соответствующие ситуации на фронте. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на полях саммита БРИКС в Казани, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко считает, что больше не актуален устойчивый нарратив о том, что мир на Украине зависит от США и ЕС. Такое изменение произошло из-за непрекращающихся потерь Киева в Донбассе и Курской области.

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«В последнее время, с моей точки зрения, ситуация поменялась: американцы, видя ситуацию на фронте и в Курской области, и особенно европейцы, мира хотят больше, чем сам Зеленский», — сказал президент Белоруссии.

По его словам, Зеленский в ответ «сейчас упирается». Он предлагает различные форматы и планы мирных переговоров, которые «больше похожи на лозунги».

«И эти предложения, самое главное, сегодня не соответствуют тому, что происходит на земле», — резюмировал Александр Лукашенко.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что западная риторика в отношении конфликта на Украине претерпела изменения. Западных политиков «можно их только похвалить, за то, что они начинают соображать и реально оценивать обстановку».