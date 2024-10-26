Итальянский пожарный преподнес подарок Путину

Бывший итальянский пожарный Марио Трематоре, который в 1997 году спас из огня Туринскую плащаницу (реликвию, которая, по легенде, считалась погребальным покрывалом Иисуса Христа — прим.URA.RU), вручил президенту РФ Владимиру Путину копию этого священного полотна и икону Святого Николая. Об этом сообщило посольство РФ при Святом престоле, куда Трематоре принес указанные подарки.

«Марио — истинный и преданный сторонник мира во всем ми Герой привез в подарок президенту Путину икону святителя Николая и копию Плащаницы», — пишет посольство в соцсети Х.

Трематоре считает Путина единственным мировым лидером, способным принести мир. Отмечается, что подарок был сделан «в знак признания важной роли России в содействии миру, стабильности и традиционным ценностям».

Трематоре работал и живет в Турине, однако родом он из южной области Апулия, где находятся мощи Святого Николая. По его словам, в момент пожара, в котором Туринская плащаница могла погибнуть, он не дежурил. Он считает, что оказался рядом благодаря провидению. Он стал основателем небольшого религиозного сообщества Mandylion Fraternitas, которое занимается благотворительностью. Среди его проектов — зубная клиника в Палестине, школа в Бенине и дом, построенный по всем антисейсмическим нормам, на Гаити. Сейчас он борется с болезнью, но продолжает глубоко верить в «слово Божье» и спасительную силу заветов Иисуса.