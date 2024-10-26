Группа по выдвижению Лукашенко подала документы о регистрации в ЦИК

Инициативная группа будет собирать подписи в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в президенты Белоруссии. Документы о регистрации группы уже поступили в Центризбирком.

В субботу ЦИК республики сообщил в Telegram-канале, что соответствующие документы уже представлены.

«В ЦИК Беларуси представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в Президенты Республики Беларусь», — сказано в сообщении.

Выборы президента Белоруссии назначили на 26 января 2025 года.