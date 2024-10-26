Иран отказался отвечать на удар Израиля

Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку, которая последовала за иранским ракетным ударом по Израилю в ответ на убийства ключевых фигур в движениях ХАМАС, «Хезболла» и Корпусе стражей исламской революции.

Иран через посредника уведомил Израиль о своем нежелании отвечать на атаку, сообщает Sky News Arabia. Решение стало реакцией на израильские удары по военным объектам в Иране, которые были ответом на иранский ракетный удар.

Армия обороны Израиля 26 октября заявила о нанесении ударов в ответ на «многомесячные непрерывные атаки» со стороны Ирана. 1 октября иранские военные провели массированный ракетный удар по израильской территории, что стало ответом на убийства ключевых лидеров движений ХАМАС, «Хезболла» и Корпуса стражей исламской революции.

Hад Ираном во время атаки Израиля находились пять российских самолетов

Между тем палестинское движение ХАМАС выступило с заявлением, осуждающим атаку Израиля как нарушение суверенитета Ирана. В документе, опубликованном в Telrgram-канале ХАМАС, говорится о «вопиющем нарушении суверенитета» и эскалации напряженности в регионе. Движение также возложило на израильские власти полную ответственность за последствия этой агрессии, которую поддержали Соединенные Штаты, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские войска ПВО сообщили об «ограниченном ущербе» в результате атаки Израиля на Иран, в ходе которой были нанесены удары по военным объектам. Израиль объяснил свои действия ответом на непрерывные нападения, однако иранские власти считают, что атака была продиктована страхом. Также сообщалось, что посольство России в Тегеране не имеет данных о пострадавших россиянах, и российские загранучреждения работают в штатном режиме.