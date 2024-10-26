Киев получил 13 млн от украинки с OnlyFans

Украинка, которая продавала свои видео и снимки на платформе OnlyFans, заплатила более 13 млн гривен налогов (свыше 30,4 млн рублей), пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на главу финансового комитета Рады Даниила Гетманцева. По его словам, речь идет о налоге на доходы физических лиц и военном сборе.

Советую как можно быстрее самостоятельно задекларировать свои доходы всем украинцам, получавшим иностранные доходы от электронных платформ, — подчеркнул депутат.

Он отметил, что некоторые украинки зарабатывают на этом сайте суммы свыше $3 млн (около 290 млн рублей). В случае, если девушки-модели не будут декларировать свои доходы с OnlyFans и уплачивать с них налоги, их ждут санкции, предупредил Гетманцев.

В Евросоюзе ранее подсчитали суммарный объем военной помощи Украине. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, общий объем выплат, предоставленных Киеву, достиг отметки в €110 млрд (более 1 трлн рублей).

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, в свою очередь, отметил, что не испытывает аппетита к вопросу финансирования Украины и выделения ей новой военной помощи. Он признался, что верит в завершение украинского конфликта в случае победы на президентских выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа.